Briouze. La Boulangerie Tabouret vous propose des galettes des rois très originales

Dans l'Orne, à Briouze, Christophe Tabouret, boulanger-pâtissier et gérant de la boulangerie Tabouret, propose des galettes des rois un peu particulières.

Depuis quelques années, avec la fromagerie Gillot, il a décidé de proposer des galettes salées à base de camembert. Ces galettes 100% locales sont à base de béchamel et de camembert et se déclinent en plusieurs gammes. L'une est au jambon, l'autre à l'andouille et la pomme. Cette année, Christophe Tabouret et ses équipes proposent aussi une galette au saumon. Selon lui, ces galettes sont parfaites pour un apéritif dînatoire entre amis, sans oublié la galette traditionnelle en dessert.

N.B. : Les galettes au camembert possèdent bien évidemment une fève, afin de tirer le roi !