Près de Rouen. Braquage mortel d'une armurerie : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins après le braquage de l'armurerie d'Eslettes près de Rouen, mardi 9 janvier, qui a mal tourné. Il vise à retrouver l'un des trois braqueurs, toujours en fuite. L'un a été interpellé, l'autre tué par balle sur les lieux du braquage.

Dans son communiqué, la gendarmerie apporte des précisions sur les faits. Ils se sont déroulés peu après 11h, quand trois individus, armés pour certains, le visage dissimulé par un masque chirurgical, arrivent à l'armurerie. Ils circulaient à bord d'une Peugeot 2008 de couleur orange métallisé. C'est alors que, dans des circonstances que l'enquête doit encore établir, "un des braqueurs est mortellement touché par un ou plusieurs tirs d'arme à feu", indique la gendarmerie. Le parquet a confirmé le décès et le placement en garde à vue du salarié de l'armurerie "dans le cadre de l'enquête relative au décès de l'un des auteurs présumés du vol à main armée".

Un suspect toujours en fuite

Les deux autres suspects prennent immédiatement la fuite à bord de la Peugeot 2008 qui prend feu sur le point de l'A150 à hauteur du Marché d'intérêt national à Rouen vers 11 h 30, précise la gendarmerie, qui ajoute : "les deux fugitifs sortent alors du véhicule et enjambent la glissière centrale de sécurité de l'autoroute et se retrouvent alors à pied, sur les voies, dans l'autre sens de circulation".

A cet instant, l'un des suspects est interpellé par une patrouille de gendarmerie et placé en garde à vue. L'autre a pu prendre la fuite et est toujours recherché. L'appel à témoins de la gendarmerie concerne l'ensemble des faits, depuis l'armurerie jusqu'à l'incendie du véhicule sur le pont de l'A150 et la fuite à pied du dernier suspect. Les enquêteurs recherchent toute personne qui a pu assister, voire filmer une partie de la scène.

Si vous disposez d'informations, contactez le 06 40 42 77 41.