Vigilance grand froid. Des mesures de prévention exceptionnelles dans le Calvados

Les températures chutent en Normandie et, alors que de la neige pourrait tomber dans les prochains jours, le préfet du Calvados prend des mesures ce lundi 8 janvier. Elles sont à destination des personnes les plus vulnérables, certaines vivant dans la rue.

Les deux sites d'hébergement d'urgence de l'agglomération caennaise, à Caen et Mondeville, sont ainsi ouverts 24h/24 pour toute la population du département concernée. Les abris de nuit de l'agglomération également. A Bayeux ainsi qu'à Caen, les maraudes sont renforcées "avec extension des horaires et des équipes". Enfin, "les horaires d'ouverture des deux accueils de jour de Caen et de l'accueil de jour de Lisieux" sont renforcés.

Pour le moment, ces mesures de prévention sont en vigueur à partir de lundi 8 janvier en soirée, jusqu'au vendredi 12 janvier au matin. L'accès aux dispositifs de mise à l'abri se fait en contactant le 115.