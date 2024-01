Vague de froid. Une recette miracle pour dégeler son pare-brise ?

Vous en avez marre de perdre du temps à gratter le pare-brise de votre voiture quand il gèle ? Il n'y a pas de solution miracle, selon Gaëtan Dallet, gérant de Citroën Beaulieu Automobile à Caen. "Jeter de l'eau chaude n'est pas une bonne idée car la notion de chaud/froid peut endommager encore plus le pare-brise s'il l'est déjà un peu, avertit-il. L'idéal, c'est de faire préchauffer la voiture, cinq minutes suffisent." A noter également qu'il existe dans le commerce des produits dégivrant, à asperger sur le pare-brise, mais aussi sur "les feux et les clignotants". Et les recettes de grand-mère à base de vinaigre ou d'alcool ? "Des choses fonctionnent, mais bonjour l'odeur ensuite", s'amuse le gérant.

Si votre véhicule est ancien, pensez à faire vérifier votre batterie qui, passé certaines températures négatives, pourrait ne pas démarrer. "Les pneus neiges sont aussi conseillés, pour améliorer l'adhérence, et il faut bien garder ses distances avec les autres véhicules", poursuit le gérant. De la vigilance et un réveil légèrement avancé le matin, voilà comment combattre le froid.