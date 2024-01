Rouen. Températures négatives, gel… Comment protéger ses plantes du froid ? Les conseils d'un spécialiste

En Seine-Maritime, une vague de froid est annoncée dès lundi 8 janvier. Or avec l'arrivée des températures négatives, le gel peut avoir un effet néfaste sur les plantes. Alors comment les protéger au mieux ?

"On peut amener des paillages de feuilles ou de fougère à leur pied"

Une rhubarbe géante (Gunnera manicata) a été recouverte d'une toile de jute au jardin des plantes de Rouen pour la protéger du froid.

Afin de protéger les plantes les plus sensibles, "on peut amener des paillages de feuilles ou de fougère à leur pied", suggère Jérémy Bex, responsable des collections intérieures au jardin des plantes de Rouen. Par ailleurs, "l'air est aussi un très bon isolant". Il est donc possible de créer "une structure autour de la plante et bourrer l'espace vide avec des feuilles de fougères pour isoler la plante du froid", poursuit-il. Selon le professionnel, "les plantes en limite de rusticité comme des plantes exotiques ont besoin d'aide pour traverser l'hiver".

Des bourgeons déjà en formation

A Rouen, l'hiver a été plutôt doux alors certaines plantes ont commencé à bourgeonner au jardin des plantes.

"Jusqu'ici, l'hiver a été doux et pluvieux donc des bourgeons sont déjà en formation", assure le spécialiste. Mais avec l'arrivée du gel, ils risquent de ne pas apprécier. "Les plus avancés vont mourir mais d'autres viendront donc ce n'est pas un gros problème", rassure-t-il. Attention, certaines espèces sont particulièrement sensibles au froid. "Les plantes de vergers comme les poiriers, les cerisiers, les abricotiers, les pommiers sont précoces en floraison et peuvent avoir des dommages". Mais au vu de leur volume imposant, Jérémy Bex conseille de laisser faire la nature. Quant aux arbres plus jeunes, il est possible d'installer un voile d'hivernage en guise de protection.