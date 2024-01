Calvados. D'assureur à brasseur, Jérémy Drouard ne regrette pas son changement de vie

"Je me suis simplement demandé ce que j'aimais faire, et je me suis dit : boire des bières avec les copains." C'est à partir de ce simple constat que Jérémy Drouard a décidé de monter L'Escale, sa propre entreprise de brasserie, à Bourguébus, près de Caen, après des années dans un tout autre domaine. Un changement de vie qu'il lui a plutôt réussi et dont il est très content. Jérémy Drouard, originaire de l'Orne, a travaillé neuf ans dans les assurances après des études de commerce.

En autodidacte

Cette vie qu'il a menée de nombreuses années lui convenait jusqu'à l'arrivée d'un déclic : le Covid. Comme pour beaucoup, cette période a été un moment charnière pour Jérémy qui s'est rendu compte qu'il "voulait changer de job". Le dernier en date ? Chargé de clientèle professionnel. "Avec deux amis, on a commencé à brasser dans le garage et je me suis lancé en autoentreprise." Pour apprendre ce nouveau métier, Jérémy a appris en autodidacte. Il a lu beaucoup de livres, regardé des vidéos sur Internet et est allé faire un stage chez un brasseur pour en apprendre davantage. Jérémy a également pu bénéficier du coup de pouce de la Région, dispositif d'accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise. Une aide qui a pu l'aider à concrétiser son rêve et notamment de proposer un concept original : un combi aménagé pour servir des bières n'importe où. "Avec, je vais sur les mariages, les événements des villes, concerts…", détaille le brasseur. Désormais, Jérémy travaille avec une trentaine de revendeurs dans le Calvados. En juillet dernier, le brasseur a trouvé de nouveaux locaux à Bourguébus, où il propose des soirées une fois par mois. "Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent se reconvertir, c'est de ne pas avoir peur, tout en mesurant le risque. Pour ma part, je suis beaucoup plus épanoui !", sourit-il.