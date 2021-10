Les parents et leur deux aînés avaient réussi à sortir de l'appartement mais le bébé était encore à l'intérieur, le père n'ayant pu l'emmener à cause de la fumée et des flammes. Les secours arrivés à temps, on pu sauver l'enfant et le rendre à ses parents. Il a fallu l'après-midi pour éteindre le feu qui ravageait l'appartement.