Normandie. Rétrospective 2023 : les personnalités qui ont marqué l'année

L'année 2023 touche à sa fin. Avant de passer en 2024, la rédaction donne un coup d'œil dans le rétro et met en avant cinq personnalités qui ont marqué l'année aux quatre coins de votre région préférée, la Normandie. Par leur talent, leur originalité, leur distinction… Ils sont nos coups de cœur.

Le chef étoilé Arnaud Viel

Pour une mise en bouche, on commence avec le célèbre chef étoilé Arnaud Viel, dans son restaurant gastronomique La Renaissance. Couronné du Gault et Millau d'or 2023, il a fait rayonner l'Orne à la télévision dans l'émission "C à vous" sur France 5 au mois de novembre.

Nina Meteyer, meilleure pâtissière du monde

Elle est l'une de nos coups de cœur. Nina Meteyer, originaire de l'Eure, a été élue "Meilleure pâtissière du monde" en octobre 2023. Gérante d'une pâtisserie en ligne (Délicatisserie) et de deux pâtisseries à Paris et Issy-les-Moulineaux, elle est la première femme à glaner ce titre. Elle avait déjà remporté un titre du Gault et Millau en 2017.

Bernard Cauvin, 20 ans à la Cité de la Mer

Bernard Cauvin, redoutable patron de la Cité de la Mer à Cherbourg, a quitté ses fonctions au printemps dernier. Il avait fondé ce vaisseau amiral en 2002 avant de la présider pendant vingt ans. Le vaisseau amiral avait par ailleurs obtenu le titre de Monument préféré des Français l'année dernière.

Luka Elsner et Nicolas Seube

Et enfin, deux personnalités du foot ont marqué cette année 2023. Luka Elsner, entraîneur du Havre Athletic Club, a été nommé meilleur entraîneur de Ligue 2. Arrivé à l'intersaison, il a su imposer sa patte en misant sur des joueurs du cru pour hisser le club jusqu'en Ligue 1. Avant les fêtes, le club est onzième du championnat.

Depuis qu'il a été nommé entraîneur du Stade Malherbe Caen, Nicolas Seube a cumulé trois victoires en quatre matchs en championnat.

Et puis un étage en dessous, en Ligue 2, mention spéciale à Nicolas Seube, "ce héros" du Stade Malherbe Caen. Nommé entraîneur il y a un mois pour remplacer Jean-Marc Furlan, il a la lourde mission de sortir le club "Rouge et Bleu" d'une saison très difficile. Avant les fêtes, il cumule trois victoires en quatre matchs en championnat.