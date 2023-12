Ouistreham. Petits et grands s'amusent à la patinoire : "ça marche du tonnerre !"

C'est le grand retour de patinoire de Ouistreham ! Entre la Grange aux dîmes et la mairie, elle a des allures de piste de danse, à un détail près : la glace remplace le parquet. Nouveauté cette année, la patinoire est entièrement couverte "parce qu'en Normandie malheureusement, il ne fait pas toujours très beau", sourit Sophie Poleyn, adjointe au maire.

Notre reportage à la patinoire Impossible de lire le son.

Une patinoire couverte

Familles ou amis, ils sont nombreux à chausser leurs patins "dans un petit coin tranquille où l'on retrouve l'esprit de Noël". Sophie Poleyn développe : "La mairie voulait une animation originale pour Noël, alors on l'a lancée, et ça marche du tonnerre !" Il y a trois ans, lors de la première édition, 4 500 personnes en avaient profité. Depuis, la fréquentation ne cesse de grandir.

Nombre de jeunes sont venus entre amis, dont Chahin Zitouni, collégien : "J'adore y aller avec mes amis, et je me suis amélioré depuis l'année dernière ! Je suis tombé beaucoup de fois, mais pas parce que je ne sais pas patiner, sourit-il, mais parce que je fais des figures ou je percute des gens." La patinoire de Ouistreham n'a pas fini de séduire les grands et les petits.

Comptez 4€ pour les adultes et 2€ pour les enfants. Attention, elle est fermée les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier. Toutes les informations pratique sont à retrouver sur le site de la Ville.