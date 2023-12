[Photos + vidéo] Sainte-Honorine-du-Fay. Une crèche géante de 35m2 fabriquée par des bénévoles au sud de Caen

Un spectacle grandiose ! Depuis 22 ans, la chapelle de Sainte-Honorine-du-Fay, au sud de Caen, abrite une crèche géante de 35m2 pour les fêtes de Noël. Le projet a vu le jour grâce à la mobilisation de neuf bénévoles de l'association des Amis de la chapelle de Longchamps. "On est partis d'une crèche minuscule d'un mètre de long et, comme ça a plu aux habitants, elle s'est agrandie au fil des années", raconte Michel Frilley, président de l'association. Le travail commence dès le mois d'avril. "En fait, on réfléchit aux décors toute l'année", sourit Françoise Hélaine, couturière dans l'âme. Le thème change tous les ans. En 2023, c'est le désert qui a pris place au sein de l'édifice religieux.

Trois semaines d'installation

Dromadaires, pyramides, palmiers, Jérusalem, maisonnettes en bois… Tout est fabriqué à la main. La crèche vit grâce aux dons des habitants ou de trouvailles dans les vide-greniers. Les bénévoles utilisent une enveloppe d'environ 600€ par an. Pour la mise en place, c'est un vrai travail d'orfèvre, explique Claudine Schier, bénévole. "Si vous venez trois semaines avant, vous ne pouvez pas entrer dans la chapelle tellement il y en a partout." Un livre d'or est déposé à l'entrée, sur lequel les visiteurs peuvent écrire un mot. Des Argentins sont même passés par là… de quoi donner du baume au cœur à ces bénévoles passionnés.