Rabbit Hole

Un banal accident et la vie de Becca et Howie est dévastée par la perte de leur fils de 4 ans.

Elle, raidie dans sa douleur et lui, perdu dans son travail, tentent de survivre à l’impensable et pour cela, ils participent à un groupe thérapeuthique.

Un jour, Becca croise la route de Jason, l’adolescent responsable de l’accident.

Sur le thème douloureux de la perte d’un enfant et de l’indispensable reconstruction du couple, John Cameron Mitchell signe l’adaptation d’une pièce à succès de David Lindsay-Abaire.

Loin de tout pathos, il a réalisé un drame poignant qui fait pénétrer le spectateur bouleversé dans l’intimité d’un couple dévasté. Nicole Kidman, entre souffrance muette et explosion de colère, trouve là un de ses meilleurs rôles.



Drame américain (2010) de John Cameron Mitchell, avec Nicole Kidman (Becca), Aaron Eckhart (Howie), Diane Wiest (Nat), Tammy Blanchard (Izzy), Miles Teller (Jason) (1 h 32).