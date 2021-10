Manifestation devant le Rectorat le 15 avril

Mercredi 13 avril, à 15 h, une nouvelle manifestation aura lieu devant le Rectorat, à Rouen. Les syndicats enseignants et les parents d'élèves du premier degré entendent exprimer leux inquiétudes quant aux suppressions de classes dans les écoles maternelles et élémentaires du département à la rentrée 2011-2012. Ils veulent désormais pointer du doigt les suppressions de cinq postes d'enseignants spécialisés des dispositifs Troubles spécifiques du langage et d'enseignants rattachés à l'Hôpital.