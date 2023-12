Sud-Manche. Quatre blessés dans un accident de la route : un enfant de 9 ans dans un état grave

Une voiture avec quatre personnes à son bord a été accidentée ce lundi 11 décembre, peu avant 8h, sur la route départementale 41, à hauteur de l'ancienne commune des Chambres, désormais rattachée au Grippon.

Les victimes évacuées à l'hôpital d'Avranches

Un enfant, un garçon âgé de 9 ans, se trouve dans un état grave, trois autres personnes, deux garçons de 7 et 13 ans et une femme de 37 ans, ont été légèrement blessées. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital d'Avranches. L'intervention a mobilisé au moins 15 sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Avranches, Granville, La Haye-Pesnel, Sartilly et Villedieu-les-Poêles, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche et des gendarmes.