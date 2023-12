Montivilliers. Inondations : le marché de Noël fermé toute la journée

En raison des inondations qui ont touché la commune de Montivilliers, près du Havre, mardi 5 décembre, de nouvelles mesures ont été mises en place par la municipalité samedi 9 décembre. En effet, la Seine-Maritime est actuellement en alerte jaune vent, crues, pluie et inondation.

Fermeture du marché de Noël de Montivilliers

Par mesure de précaution, compte tenu des vents forts et des nouveaux risques de pluie et d'inondation, la Ville de Montivilliers a annoncé dans un communiqué que le marché de Noël de la ville est fermé toute la journée. Par ailleurs, l'accès à la place Abbé Pierre est lui aussi fermé. Le tronçon de la rue René-Coty compris entre la rue Gambetta et l'avenue Simone Veil ainsi que les rues Sainte-Catherine, des Mégissiers et du Pont-Callouard sont également fermés.

Un centre d'accueil ouvert

En raison des inondations, les sapeurs-pompiers ont effectué, samedi 9 décembre, des reconnaissances sur place. Un centre d'accueil des impliqués (CAI) a également été ouvert à l'école Victor-Hugo pour les personnes qui en auraient besoin. Des équipes de la protection civile sont sur place.

