Orne. Accidents de la route : cinq morts en novembre

En cette fin d'année 2023, le bilan de la sécurité routière n'est pas bon sur les routes de l'Orne. Le préfet de l'Orne Sébastien Jallet était donc aux côtés des gendarmes jeudi 7 décembre pour un contrôle routier préventif.

En seulement une quinzaine de jours lors du mois de novembre, on déplore pas moins de cinq tués sur les routes du département, dont deux lors d'un accident sur la D928 à Sablons-sur-Huisne et un autre sur la D438 à Chailloué. De plus, il y a eu le décès du maire de St-Jean-des-Bois et celui d'un piéton sur la D958 à Mauvaisville.

Depuis le début de cette année dans l'Orne, pas moins de 21 personnes ont été tuées et 267 ont été blessées lors de 213 accidents. Un chiffre qui est en augmentation par rapport à celui des deux précédentes années. Plus de la moitié des accidents sont imputables à des conduites à risque avec alcool, stupéfiants, ou vitesse inadaptée. Mais les forces de l'ordre constatent aussi de nombreuses infractions pour téléphone au volant (+8 % d'infractions), vitesse excessive (+11 % en campagne, + 18 % en ville). 1 166 permis de conduire ont été suspendus dans l'Orne depuis le début de l'année, dont la moitié pour conduite sous stupéfiants.

Dans la seule semaine du 20 au 29 novembre, sur 888 véhicules contrôlés à Alençon, Flers et Argentan, 444 infractions ont été constatées.