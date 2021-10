Basket : le SPO Rouen se rassure un peu avant Dijon

Les Normands (2e) ont réussi à stopper une inquiétante série de trois défaites consécutives qui les a éloignés de la première place synonyme d’accession directe en Pro A. Cette victoire, cruciale, a été obtenue dans la douleur face au 17e du classement.

Siggers en petite forme

Durant quarante minutes, le match aura été indécis. Malgré une entame de match plutôt réussie côté rouennais, les coéquipiers clermontois de Xavier Delarue, ancien joueur du SPO, ont tenu le choc et menaient à la mi-temps (32-35).

Une défense resserrée et une attaque plus efficace que les semaines précédentes ont ensuite permis aux Rouennais d’arracher la victoire lors de la deuxième mi-temps, bien aidés par le retour en forme de Devonne Giles et ses compères Traoré et Williams. Une victoire obtenue collectivement, illustrée par un nombre élevé de passes (22), et malgré le faible rendement de Jason Siggers, actuel 2e meilleur marqueur de Pro B, seulement auteur de onze points au cours du match.

Indéniablement, ce sursaut d’orgueil rouennais redonne un peu plus de confiance aux joueurs de Michel Veyronnet avant d’affronter ce samedi 16 avril à 20h, à nouveau à domicile, une équipe de Dijon désormais 3e grâce à son imposante victoire sur Evreux (83-54).

De son côté, le leader du championnat, Nanterre, aura tremblé jusqu’au bout face à Boulazac, pour s’imposer aux forceps (75-79).

Lors de la prochaine journée, les Franciliens évolueront sur leur parquet face au 15e du championnat, Saint Vallier. Un adversaire largement à leur portée.

Dans la course aux play-offs, Le Portel et Fos-sur-Mer, grâce à leurs victoires respectives sur Lille et Aix-Maurienne, se placent 5e et 6e, alors qu’en 7e et 8e positions, Aix et Châlons semblent les mieux armés pour se qualifier pour la phase finale de Pro B qui se déroulera à l’issue des cinq dernières rencontres de la saison régulière.