Rencontres Emploi et Alternance

Soutenue par Pôle Emploi, la Mission locale et l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (Ifrep), cette rencontre à pour but de faire se rencontrer les employeurs et les jeunes âgés de 16 à 30 ans. C'est une occasion offerte d'avoir un premier entretien, d'où l'importance de prendre avec soi un CV à jour.

Pratique. Rencontre Emploi et Alternance, jeudi 14 avril, Halle aux Toiles, Rouen. De 9h15 à 12h et de 13h45 à 16h30. Entrée libre.