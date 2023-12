Rouen. Vente d'affiches de films : de James Bond à Barbie, des perles mises aux enchères à l'Omnia

C'est une tradition désormais à l'Omnia de Rouen. Depuis une dizaine d'années, le cinéma du centre-ville organise une vente aux enchères d'affiches de films, à raison de deux rendez-vous par an. La nouvelle se tient ce mercredi 6 décembre à 18h dans le cinéma du centre-ville en partenariat avec la Maison de Ventes Guéry, commissaire-priseur à Rouen.

James Bond 007 contre Dr No parmi les plus rares

Sur la table cette année, 230 lots d'affiches, des grands classiques du septième art aux longs-métrages plus confidentiels. La plupart des lots affichent un prix de départ allant de 10 à 40 euros mais le prix peut vite grimper pour les plus rares. "Là, on va avoir le James Bond contre Dr No, une affiche des années 1960, éditée par les artistes associés de l'époque, précise Hervé Aguillard, le directeur du cinéma. Ce sont des affiches dont le prix peut vite grimper, autour de 300, 400, ou 500 euros, voire plus".

Si, comme tous les ans, la vente met à l'honneur des incontournables tels que La Grande Vadrouille, Ben-Hur, Terminator, Il était une dans l'Ouest ou Star Wars, des films plus modernes ont aussi leur place. Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan par exemple figure parmi les affiches très attendues. "L'affiche est très demandée par les spectateurs, elle l'est tellement que beaucoup de salles de cinéma les ont ou données ou vendues à des spectateurs et elles n'en n'ont quasiment plus en réserve."

Globalement, les affiches de films deviennent de plus en plus précieuses, remarque le patron de l'Omnia : "Le numérique est en train de tout remplacer. Dans beaucoup de cinémas, vous avez des écrans led (à la place des affiches), les affiches ce sont vraiment des objets de collection." Les 230 lots proviennent d'ailleurs de collections privées : "C'est un véritable marché même si ça reste une niche", précise Hervé Aguillard.

La vente débute à 18h, mercredi 6 décembre, au cinéma Omnia République à Rouen. Il est conseillé de se présenter vers 17h30 afin de s'enregistrer auprès de la secrétaire de Maître Guéry. La séance dure deux heures environ.