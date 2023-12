Transport. Uber arrive au Havre, avec quinze chauffeurs de VTC indépendants

Uber arrive mardi 5 décembre au Havre. Les Havrais peuvent dès à présent utiliser l'application Uber qui leur permet de commander une voiture avec un chauffeur VTC (Voiture de transport avec chauffeur) en quelques clics. Grâce à ce lancement, Uber est désormais présent dans 30 agglomérations en France et plus de 800 communes.

Ce sont quinze chauffeurs de VTC indépendants qui opèrent sur la communauté urbaine du Havre.

Uber indique s'être installé au Havre à la suite d'une forte demande locale. "Cette année, ce sont effectivement plus de 55 000 personnes qui ont ouvert l'application Uber pour essayer de commander une course au Havre." Parmi les demandes, l'entreprise constate que 16 % des passagers sont des Havrais, 52 % sont des Français d'autres villes et 32 % des passagers internationaux.