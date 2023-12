Noël. Le village illuminé de Boulon, au sud de Caen

"Entendre l'émerveillement des enfants, c'est notre plus belle récompense", dixit Bernard Leblanc, maire de Boulon. Ce village, situé au sud de Caen, se met au diapason chaque mois de décembre pour faire entrer la magie de Noël dans ses rues. A l'époque simple citoyen de la commune, Bernard Leblanc a une idée en 1996 : illuminer la ville à grande échelle. "Tout de suite, la mayonnaise a pris avec les habitants", se satisfait-il, même si "la première édition, c'était léger, puis ça a pris de l'ampleur d'année en année". Depuis, Boulon est devenu une référence, alors que les habitants se prêtent aussi au jeu en décorant leur jardin, notamment "la rue Godet, où la mairie ne fait rien", et les visiteurs affluent chaque mois de décembre.

Des visiteurs conquis

Un livre est disposé dans le village, où chaque contemplateur peut y inscrire un mot. "L'an passé, nous n'avons pas eu une seule critique", sourit Marie-Thérèse Suriray, président de l'ASLC, l'association sport loisir culture, impliquée dans les préparatifs de Noël. Les week-ends, ce village discret d'environ 950 âmes voit affluer "une queue de voitures", avec parfois "jusqu'à 500 personnes", certains faisant "plus de 100 kilomètres", expressément pour venir. "C'est le mois le plus important de l'année ici", constate le maire. D'ailleurs, pour l'occasion, des parkings sont érigés, et une signalétique bien précise évite l'anarchie sur les routes communales.

Qu'y a-t-il à voir ?

Chaque année, le thème change. Cette année, il reste simple : "Boulon, village de lumières." Tout un petit itinéraire est dessiné dans la ville, menant par exemple au sein de l'église datant de 1030, décorée en son intérieur. "Au XIe siècle, Noël était fêté dans les foyers et on suspendait les sapins au plafond, en y mettant de la nourriture, pour la protéger notamment des vermines", relate Bernard Leblanc. Alors, ne soyez pas étonnés de voir des sapins pendre du plafond, hommage aux traditions de jadis ! L'itinéraire vous amène également vers la chapelle Notre-Dame de Lourdes, entièrement décorée et ornée d'une crèche. "Tout est fabriqué manuellement par nos employés communaux et des habitants bénévoles", assure le maire. D'ailleurs, ils sont nombreux à fièrement donner un coup de main pour faire briller le village avec ses kilomètres de guirlandes.

Tout au long de la visite, "qui dure environ une heure", vous pourrez apprécier la présence d'une centaine de sapins habillant le village. "Nous nous en sommes fait offrir la moitié, et nous avons acheté l'autre moitié pour environ 375€", précise l'édile. Les conifères sont tous ornés de petits paquets cadeaux, confectionnés par les membres de l'ASLC. Ces derniers réalisent d'ailleurs plusieurs événements toute l'année afin de récolter des fonds pour la période de Noël et créer ces décorations. Ils seront présents durant le mois de décembre, proposant à la vente quelques boissons réconfortantes, avec surtout l'incontournable de Noël, "le vin chaud".

Dimanche 10 décembre, la chorale "Le Rigaudon" chante Noël au sein de l'église à 17h30, alors que le samedi suivant, le 16, un marché de Noël vient s'ajouter au parcours, avec des "spectacles de feu et de lumières" proposés par la troupe Chandelle de glace. Certes Boulon n'est pas la commune la plus dynamique du Calvados, mais soyez-en sûrs, quand décembre arrive, le village a une tout autre allure.