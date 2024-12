Sud-Manche. Ils décorent entièrement leur maison pour Noël : "On a l'équivalent de deux bonnes remorques de décorations"

C'est bientôt Noël et il est grand temps de décorer sa maison si ce n'est pas déjà le cas. Certains vont un peu plus loin que deux guirlandes électriques posées rapidement sur un rebord de fenêtre. Eric Le Pommelet et son mari sont installés à Vengeons, dans le sud-Manche, dans la commune nouvelle de Sourdeval. Ils décorent leur maison entièrement pour les fêtes, mais aussi le jardin.

Des décorations de professionnels

Cette passion prend un peu de place. "On a l'équivalent de deux bonnes remorques de décorations", assure Eric Le Pommelet. Ils mettent un mois à tout installer. Il détaille : "Il y a en a sur la façade de la maison. Sur le haut de la maison on a une terrasse, qu'on a décorée aussi. On en a mis dans les arbres. On a un petit bois derrière la maison, on y a mis plein de décorations, de petits personnages. On a fait une petite scène." Il faut ajouter la musique à l'image.

Pour se fournir, ils vont même acheter leurs décorations lors de déstockages d'entreprises qui vendent normalement aux collectivités. Pour assembler les décorations, "on fait attention aux couleurs pour que ça matche bien, qu'elles ne soient pas trop multicolores. Cette année on a essentiellement du bleu et du rouge qui ressortent." Il ajoute qu'ils travaillent "jusqu'au bout, on a toujours des idées de dernières minutes".

Eric Le Pommelet possède deux remorques de décorations de Noël.

"On fait ça pour se faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux personnes qui viennent voir, aux autres habitants. On nous dit que ça apporte un peu de plaisir, un peu bonheur, surtout par les temps qui courent", conclut-il.

Pratique. Il est possible de voir les décorations de 17h30 à 22h45 au lieu-dit Le début à Vengeons. L'arrivée est fléchée.