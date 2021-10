Granturco, nouvel actionnaire du FC Rouen

Appelé à devenir Président directeur général (Pdg) délégué du club évoluant en National, il avait été pressenti l'hiver dernier pour reprendre le contrôle du Grenoble Foot 38 (Ligue 2).

"Le projet qui m’a été présenté par Pascal Darmon m’a immédiatement séduit. Le club nourrit de grandes ambitions et l’état d’esprit est très sain. Le travail effectué ces dernières années par le président et les dirigeants offre un contexte favorable pour une rapide montée en Ligue 2 et les bonnes relations établies avec les différentes parties prenantes (partenaires, supporters, institutionnels, instances sportives, …) me confortent dans mon choix", a-t-il déclaré sur le site Internet du FC Rouen.

Une chose est sûre, Granturco ne veut pas stagner en National...