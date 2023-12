Bonne table dans l'Orne. Les goûts raffinés de l'hôtel du tribunal

C'est une institution à Mortagne-au-Perche. L'hôtel du tribunal est un lieu à part entière dans le cœur historique de la ville. L'établissement se distingue par ses pierres calcaires et, depuis six ans, par son chef Vincent Biset.

Le Perche présent au menu

A l'intérieur, une décoration fine et distinguée. La serveuse m'installe sur une table ronde, surplombée d'un lustre. Je prends la carte et regarde les différents menus. Les spécialités du Perche et de la Normandie, avec leurs nombreux producteurs locaux, sont mises à l'honneur. J'opte pour le menu nommé "Le premier jugement" à 37€ avec entrée, plat et dessert. La carte, aujourd'hui automnale, change tous les trois mois, au gré des saisons. Elle est accompagnée d'une carte de la semaine. Mon choix fait, le repas peut débuter. A ma grande surprise, il ne commence pas avec l'entrée mais avec un amuse-bouche. Un samoussa de bœuf, une petite soupe de lentilles et un cannelé au comté m'ouvrent l'appétit. L'entrée arrive ensuite. Le ceviche de thon, garni avec de la mangue, du soja, du gingembre et de l'aneth, est entouré d'un guacamole d'avocat. Visuellement, l'assiette est harmonieuse et colorée. Une harmonie douce et délicieuse qui se retrouve en bouche. Puis vient le plat de résistance. Je choisis le suprême de volaille fermière et sa croûte de noix du Perche aux dépens du boudin noir de Mortagne revisité par le chef avec un crumble aux noisettes et un jus à la mûre. Mon plat est servi avec un feuilleté au comté et une fricassée de champignons.

Suprême de volaille, feuilleté et champignons.

On retrouve une couleur automnale au dessert avec de l'orange, du vert et du marron. Dans l'assiette, la pavlova est surmontée d'une crème de marrons avec des pommes et du safran du Perche, pour terminer le repas sur une note de fraîcheur.

Pratique. Le restaurant est ouvert sept jours sur sept, midi et soir. Il se situe 4 place du Palais à Mortagne-au-Perche. Réservation au 02 33 25 04 77.