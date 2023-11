Campagne de Caux. Eau du robinet, retour à la normale sauf pour Goderville

Depuis le 30 octobre, les habitants de onze communes de Campagne de Caux ne pouvaient plus boire l'eau du robinet. Lundi 27 novembre, l'Agence régionale de santé (ARS) informe que les dernières analyses effectuées à partir du captage de Saint-Maclou sont bonnes. Il est désormais possible de consommer l'eau du robinet dans dix communes : Angerville-Bailleul, Annouville-Vilmesnil, Bec-de-Mortagne, Benarville, Bréauté, Daubeuf-Serville, Gonfreville-Caillot, Saint-Maclou-la-Brière, Sausseuzemare-en-Caux et Tocqueville-les-Murs.

Pour la commune de Goderville qui représente environ 2 860 habitants, la restriction est maintenue. Les abonnés sont toujours invités à ne pas utiliser l'eau du robinet pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons jusqu'à nouvel ordre.