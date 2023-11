Insolite. Un rappeur caennais s'incruste sur scène avec Médine : l'artiste l'invite à faire sa première partie

Un rêve de gosse. Sylvain Fadel, S'Fad de son nom de rappeur, s'est incrusté sur scène avec Médine, son artiste préféré.

Il monte sur scène au culot

Le 13 avril dernier, lors d'un concert au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair, le Caennais s'installe aux premières loges. Pas question de rater celui qui l'a bercé depuis l'âge de 13 ans. "Le backeur a tendu le micro à la foule. Je l'ai arraché et je suis spontanément monté sur scène pour chanter le titre Self defense de Médine, raconte-t-il. J'étais sous adrénaline. C'est un artiste qui m'a éduqué dans ses albums."

S'Fad ne réalise pas. Il est même adulé par le rappeur normand qui n'en croit pas ses yeux à son tour. "Il m'a dit que je connaissais mieux les paroles que lui", sourit celui qui organise des ateliers rap auprès des jeunes dans l'agglomération caennaise, via le collectif Safé Safé. La belle histoire ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, Sylvain Fadel, alias "tintindubled" sur les réseaux sociaux, réalise un tuto vidéo sur lequel il explique comment s'incruster dans un concert. Cette vidéo fait plus de 3 000 vues sur les réseaux.

Sylvain Fadel, alias S'Fad, aux côtés de Médine sur la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair.

Le 4 octobre dernier, le rappeur de Caen est invité au Havre, dans le cadre des Assises régionales de l'éducation aux images pour présenter cette vidéo. Un événement auquel participe également Médine. A nouveau, le rappeur félicite l'exploit. "Il m'a dit plusieurs fois : 'tu as plié le game !'", apprécie S'Fad.

Une première partie sur une scène parisienne

Assis à ses côtés, Sylvain Fadel saisit l'occasion pour aller plus loin. Au culot, il lui demande de réaliser la première partie de l'un de ses concerts. Après réflexion, Médine a finalement accepté.

Avec son frère, Delfa Akhi de son nom d'artiste, S'Fad va monter sur scène ce mercredi 29 novembre à Stains, en région parisienne. L'occasion de présenter des morceaux exclusifs mais aussi de faire un remix d'un des morceaux de Médine, baptisé Lecture aléatoire. "Dans ce morceau, il parle des groupes qui l'ont inspiré dans le rap. Je vais donc forcément parler de lui", conclut-il. Et si la carrière de Sylvain Fadel décollait cette semaine ?