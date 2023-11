Festival des Grandes Marées. Découvrez les premiers artistes programmés à Jullouville

C'est l'événement incontournable pour tous les amoureux de la musique. Du 20 au 28 juillet 2024, le festival des Grandes Marées revient après le succès retentissant de l'année dernière, l'édition 2023 ayant réuni 24 238 personnes. Un succès immense donc, qui promet encore une fois d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition.

Cette année, le festival annonce une affiche riche et ambitieuse, composée d'artistes de grande renommée et de découvertes de talents, durant sept soirées de concerts au sein d'un écrin situé entre terre et mer. Découvrez dès maintenant les trois premiers artistes révélés par les organisateurs.

PASCAL OBISPO - Jeudi 25 juillet

Pascal Obispo fête avec vous ses 30 ans de scène.

En 2024, Pascal Obispo fête ses 30 ans de scène. Pour cette célébration, le chanteur a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d'émotions.

JAIN – Dimanche 28 juillet

Jain revient après quatre ans d'absence.

Après quatre ans d'absence, loin de la scène et de son public, Jain est enfin de retour avec un nouvel album, The Fool, juste équilibre entre électro, pop et folk. Pétillante et solaire, Jain promet une performance survoltée et lumineuse, à son image.

DIONYSOS – Samedi 27 juillet 2024

Dionysos revient pour ses 30 ans de scène.

Dionysos fête lui aussi ses 30 ans sur scène. L'occasion de plonger dans l'univers magique et volcanique du groupe.

Pratique. Billetterie officielle sur festivalgrandesmarees.com.