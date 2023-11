Mont-Saint-Aignan. Les travaux finis à Eurocéane, le centre aquatique flambant neuf

Des portes ouvertes ont été organisées, samedi 25 et dimanche 26 novembre, au centre aquatique Eurocéane, situé à Mont Saint-Aignan, afin que les usagers découvrent les espaces rénovés.

"Depuis le 1er janvier, la Ville a confié la gestion du centre au groupe Récréa, pour les prochaines cinq années", explique Catherine Flavigny, maire de la commune.

Et de nombreux travaux ont été entrepris pour améliorer le confort dans l'accueil des visiteurs, avec la rénovation totale du hall d'accueil et des vestiaires existants, la création d'un quatrième vestiaire collectif, ainsi que le réaménagement des douches et des sanitaires. En outre, les extérieurs ont été réaména gés avec la réfection des plages et la création d'une plaine "aqualudique" extérieure.

"L'équipe du centre proposera une offre d'apprentissage de la natation élargie, plus d'activités et animations à destination des familles et une dimension sport-santé revalorisée."

Au printemps 2024, un nouvel espace ouvrira au premier étage et l'espace bien-être sera transformé.