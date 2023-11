Insolite. Madonna veut s'installer en Normandie, la réponse d'Heula

Nous ne savons pas si cette envie restera sans suite ou non, mais cela a au moins le mérite d'avoir inspiré la marque Heula. Lundi 13 novembre, en marge d'un concert à Paris, la chanteuse américaine Madonna faisait une annonce plutôt particulière. Conquise par notre beurre, elle disait à ses fans : "Je vais partir vivre en Normandie ! Je vais me mettre à traire des vaches, juste pour avoir ce beurre."

De quoi provoquer la réaction amusée de nombreux Normands, dont évidemment de Heula, la marque caennaise "qui cause des Normands". Les dessinateurs de la marque, inspirés par ces propos, représentent pour un nouveau dessin une vache en train de se faire traire par Madonna. Cette dernière déclare "I have a dream", soit "j'ai un rêve", ce à quoi répond la vache "Me too", "moi aussi".

Pas déçue, la vache. - Heula