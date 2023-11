Votre horoscope signe par signe du mercredi 29 novembre

Bélier

Peser le pour et le contre, fait partie du jeu. Vous avez besoin d'envisager toutes les options, mais ne mettez pas trop de temps à vous décider.



Taureau

Gardez-vous d'intervenir trop brutalement dans les échanges avec votre entourage et veillez à ce que vos propos ne dépassent pas vos intentions. Restez zen !



Gémeaux

Ne vous forcez pas à rester en retrait. Votre pertinence est votre meilleure carte à jouer.



Cancer

Si vous avez un peu de mal à vous faire comprendre, prenez la voix du langage corporel. Ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus excitant.



Lion

Aujourd'hui, vous trouvez du soutien dans votre entourage immédiat. Osez demander, on vous tendra la main, sans hésitation.



Vierge

Les déplacements liés au travail sont favorisés et si vous prenez la parole en public, faites-vous confiance et n'ayez pas peur de viser haut



Balance

votre belle énergie au service de votre carrière, il y a aujourd'hui des places à prendre pour ceux qui font preuve de conscience professionnelle



Scorpion

Vous devriez revoir votre équilibre alimentaire. Votre organisme a besoin de davantage de régularité.



Sagittaire

Il faudra mettre les bouchées doubles, il y a fort à faire ! Vous avez davantage de travail que prévu



Capricorne

Aujourd'hui, vous puisez dans vos forces vives pour garder le cap. Prévoyez des moments de détente si vous ne voulez pas finir la journée sur les genoux !



Verseau

Si la nouveauté vous fait peur que vous n'osez pas vous lancer, faites-vous confiance, vous avez besoin de renouveau pour vous sentir utile.



Poissons

Un impérieux besoin de contact vous rend bavard et terriblement volubile, restez sélectif et tout ira bien.