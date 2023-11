Caen. Notre sélection des calendriers de l'Avent les plus originaux

Malgré la diversification des calendriers de l'Avent, ceux aux chocolats trouvent toujours leur public. Les maîtres chocolatiers comme Alexandre Denis, chez Hotot Chocolaterie du Drakkar, doivent se réinventer pour faire perdurer la tradition.

Les calendriers de l'Avent de la chocolaterie Hotot Chocolaterie du Drakkar à Caen sont prêts depuis plus d'un an. Pour ceux qui raffolent toujours du chocolat, le choix est large. A commencer par celui du père Noël Vikings, qui avait fait un carton l'an dernier. On innove aussi côté design, avec un petit train et une maison en pain d'épice. "Pour faire face à la concurrence des calendriers de fromage ou de bières par exemple, on n'a pas le choix de se diversifier, aussi bien sur le design que le remplissage", raconte Alexandre Denis, maître chocolatier.

[photo2]

Depuis quatre ans, il opte pour des chocolats de plus en plus sophistiqués à l'intérieur. "On remet des chocolats basiques au lait et noir, mais on ajoute des sablés, de la meringue, des guimauves et même des bonbons. On met aussi le paquet sur la case du 24 !" Etre original a un coût. La fabrication lui coûte 40% plus cher mais le jeu en vaut la chandelle, puisqu'il vend entre 200 à 300 calendriers par an. Comme quoi, le chocolat a encore ses adeptes !