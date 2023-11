Idée sortie. Culture geek et manga : bienvenue à la convention de Barentin

L'association Normangeek a vu les choses en grand. Samedi 25 et dimanche 26 novembre, ce sont près de 400m² dédiés aux jeux vidéo, mangas, films et donc à la culture pop en général qui prendront place dans la salle Léo Lagrange de Barentin. De 10h à 18h les deux jours, la culture geek et japonaise sera mise à l'honneur au travers de jeux d'arcade, grand tournoi et surtout de cosplay, cette pratique qui consiste à revêtir l'apparence d'un personnage issu des mangas, de la science-fiction et des jeux vidéo.

Près de 2 500 personnes sont attendues sur les deux jours, un engouement incroyable qui s'explique par le grand attachement des Français à la culture pop. "La culture pop fait partie intégrante des Français. Le cosplay est vraiment important, tout cela vient surtout du fait que le manga est très présent au sein des foyers français. 1 livre sur 7 vendus en France est un manga par exemple", explique Jean-Paul Mrozinski, le président de Normangeek.

Jeux vidéo, arcades, mangas et cosplay seront à l'honneur de la convention 2023 de Barentin. - Normangeek

"Après le Japon, la France est le deuxième pays consommateur de mangas. C'est pour cela que le cosplay est en vogue en France. Le fait de ressembler à son personnage préféré, permet aux gens de s'identifier, de prendre confiance en soi, même pour un court instant", souligne-t-il. Si les Français manifestent un tel enthousiasme, c'est aussi parce que cette culture rassemble un très large spectre de profils. "Tout le monde peut jouer, que vous soyez novice ou expérimenté. On crée des conventions geeks peu chères, entre 3 à 5€ l'entrée, pour pouvoir accueillir tout type de personnes. Le gamer, ne ressemble plus à l'ado derrière son PC", conclut Jean-Paul Mrozinski.

Pratique. Convention Geek de BarentinDu 25 au 26 novembreSalle Léo LagrangeTarifs : 3€ une journée / 5€ le week-end complet / Gratuit pour les moins de 6 ans