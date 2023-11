Insolite. Football : Olivier Giroud soutient la JS Douvres en Coupe de France

Un message qui a visiblement motivé les troupes. Avant le 7e tour de Coupe de France face à Choisy-au-Bac (R1) dimanche 19 novembre, la JS Douvres a reçu le soutien d'Olivier Giroud, champion du monde 2018. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club de Régional 2, l'attaquant et meilleur buteur de l'équipe de France a offert un beau cadeau aux joueurs. "Je vous souhaite beaucoup de réussite pour ce 7e tour de la Coupe de France. J'espère que vous allez passer."

Guy Stephan, Olivier Giroud…

Jean-Baptiste Piquet, l'entraîneur, revient sur cette belle histoire. "Le fils du kinésithérapeute de l'équipe de France (Denis Morcel, ndlr) joue au club. Je le connais depuis longtemps. Je suis passé par lui", raconte le technicien. "JB", comme il est surnommé par Olivier Giroud, a montré la vidéo à ses joueurs à l'entraînement vendredi dernier, 48 heures avant la rencontre. "Les joueurs ont halluciné. Ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir un champion du monde qui prend quelques secondes de son temps pour encourager une équipe amateur. Il faut en profiter", savoure l'ancien joueur du CA Lisieux. Au tour précédent, c'est l'entraîneur adjoint des Bleus, Guy Stephan, qui avait encouragé le club. Deux messages qui ont porté leurs fruits, puisque la JS Douvres s'est qualifiée dimanche dernier sur le score de 2-1.

Pour la première fois de son histoire, la JS Douvres rejoint le 8e tour et affrontera le club professionnel de Châteauroux. Au tour de Kylian Mbappé d'apporter son soutien ? "Je ne sais pas si on peut faire mieux (rires). Est-ce que ce sera un joueur ou le sélectionneur Didier Deschamps ? On va essayer de trouver quelque chose de sympa", sourit Jean-Baptiste Piquet, en laissant planer le doute.