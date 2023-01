Football. Un mois après le Mondial, Denis et Simon Morcel racontent l'aventure entre père et fils

18 décembre 2022. Il y a un mois, jour pour jour, les larmes coulaient sur les joues de Denis Morcel. L'un des kinésithérapeutes de l'équipe de France (depuis 2014) était inconsolable après la défaite en finale du Mondial face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab). "Je suis allé m'asseoir sur le banc pendant une demi-heure. Je n'ai rien vu de la cérémonie", se souvient-il, le cœur lourd. Au Qatar, il a vécu l'aventure avec son fils, Simon Morcel, photographe officiel de la Fédération française de football.

Denis Morcel (à droite) et son fils Simon ont vécu ensemble la Coupe du monde au Qatar.

"Il me faudra du temps

pour revoir la finale"

Père et fils sont rentrés épuisés juste avant les fêtes de Noël. "Je n'ai dormi qu'une fois chez moi du 11 novembre à début janvier", sourit Simon. Denis, lui, a repris le rythme effréné dans son cabinet de Colombelles. "J'étais cuit en rentrant. Je commence seulement à récupérer." Et surtout, un mois après la compétition, aucun des deux n'a revu le match fatal. "Il va me falloir du temps pour revoir la finale. Je ne peux pas digérer une finale de Coupe du monde perdue", dit le père. Pour Simon, qui a vécu chaque rencontre l'œil dans le viseur de son appareil photo, la douleur est vécue différemment. "Je vis les émotions en décalé car quand la France marque, je dois faire les photos. Je dois être concentré, raconte celui qui déclenchait la gâchette 2 000 fois par match. J'ai moins le sentiment de compétition sacrée que les autres membres du staff."

Père et fils au bord du terrain.

De retour à la réalité, les Morcel gardent un souvenir incroyable de cette aventure. Entre déception et fierté, il y a aussi de beaux souvenirs à raconter. Comme ce quart de finale contre l'Angleterre. Ou encore cette soirée où Denis tombe sur Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. "Ils regardaient le match France-Espagne sur Twitch." Un match entre streamers organisé par Amine, qui a réuni près de 1,2 million de spectateurs en ligne. Au même moment, Denis était en visio avec son autre fils, Louis, resté en France, qui lui aussi regardait le match. Et puis, il y a aussi ces instants de récupération et de soin, où les joueurs refont le monde avec Denis. Le fils aîné, Simon, toujours en train d'archiver ses clichés, ouvre aussi sa boîte à souvenirs. "Quand tu sers ton père dans les bras après une victoire en Coupe du monde, c'est indescriptible ! J'ai encore du mal à réaliser." Il a toute une vie pour le faire, avec en prime, des milliers de photos souvenirs.

Denis Morcel, kinésithérapeute en équipe de France depuis 2014. - Tim Guigon/FFF