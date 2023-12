Coupe de France. La JS Douvres peut-elle être repêchée pour les 32e de finale ? 

La JS Douvres peut-il encore prolonger l'aventure en Coupe de France ? Ce n'est pas impossible. Alors que le tirage au sort des 32e de finale a lieu ce soir à 19h par la Fédération Française de Football (FFF), une information n'est pas passée inaperçue.

Le club a posé une réserve

Dans le groupe D figure la présence de la "JS Douvres-la-Délivrande ou LB Châteauroux". En effet, à l'issue de la large victoire de La Berrichonne (1-5) samedi 9 décembre, le coach douvrais a posé une réserve. "Le capitaine Vincent Pires aurait reçu trois cartons jaunes en championnat national. On a un doute sur le fait qu'il ait purgé son match de suspension, raconte Jean-Baptiste Piquet. Cela paraîtrait absurde qu'un club professionnel passe à côté de ça mais on se souvient tous de ce qu'il s'est passé avec le Stade Malherbe l'an dernier. Il n'y a rien de fait mais on tente le coup".

Reste à la FFF d'analyser ce cas. Le verdict devrait tomber mercredi 13 décembre. Dans ce même groupe figure le Paris-Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France en 2021. La JS Douvres peut-il se donner le droit de rêver ? "Si dans leur malheur, on se voit arriver en 32e de finale et que par chance, on joue le PSG, on ne va pas faire la fine bouche. Mais cela fait beaucoup de "si"", sourit le technicien douvrais.