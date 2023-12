Normandie. Prime de Noël 2023 : On vous dit tout sur cette aide !

Emploi. Comme chaque année depuis 1998, la prime de Noël offre un petit coup de pouce aux ménages les plus modestes. Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, a confirmé qu'elle serait versée à nouveau en 2023. On vous en dit plus.