Calvados. Une femme de 60 ans grièvement blessée dans un accident entre une voiture et un camion

Une femme de 60 ans a été grièvement blessée dans un accident de la route, samedi 18 novembre peu avant 7h30. La collision s'est produite sur la route départementale 675 à Bassenville, à l'est de Caen, entre une voiture et un camion.

La sexagénaire, présente dans la voiture, a été emmenée en urgence au CHU de Caen. Deux autres personnes ont été blessées, plus légèrement, et conduites au CHU : le conducteur de l'automobile, un homme de 66 ans, et le conducteur du camion, un homme de 36 ans.

Seize pompiers sont intervenus avec trois véhicules sanitaires et un de désincarcération, une des victimes ayant dû être désincarcérée, et un de commandement.