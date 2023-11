Transat Jacques Vabre. Les premiers bateaux sont arrivés… Où en sont les Normands ?

C'est le trimaran Banque Populaire qui a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en premier, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre, à Fort-de-France, suivi de près par le SVR Lazartigue. Si les arrivées des Ultim vont s'égrainer dans les prochaines heures, les trois autres classes sont encore loin de la Martinique, notamment les Imoca et les Class 40, où l'on compte plusieurs skippers normands.

Option nord pour les Imoca

La flotte des monocoques du Vendée Globe est séparée en deux groupes. Certains ont fait cap à l'ouest, direction les Açores, une route plus directe vers la Martinique mais aussi plus rude. C'est l'option choisie par deux Normands engagés dans cette classe : Louis Duc, sur Fives Group, en 8e position à 14h, et Sophie Faguet sur Foussier, 12e. "Tout va bien à bord, on est très excités par cette course incertaine entre les tenants de la route et de la route sud. On maintient un rythme intense à bord tout en profitant de la vie en mer, en appréciant les paysages, et en ayant enfin le temps d'échanger…", commentait dans le week-end son co-skipper, Sébastien Marsset.

Le reste des Imoca privilégie le sud pour attraper les alizés après les Canaries. C'est le choix notamment du Cauchois Manuel Cousin, sur Coup de Pouce, qui pointe en 30e position avant des réparations effectuées sur la grand-voile.

Les premières arrivées sont attendues à partir du samedi 18 novembre.

En Class 40, vive les alizés

C'est Seafrigo-Sogestran, skippé par les Havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, qui est le plus avancé des équipages normands ce lundi après-midi, pointant à la 9e place. "Les conditions de navigation sont vraiment canons", assure d'ailleurs Cédric Chateau, dans les alizés, ces vents réguliers propices à l'accélération. Non loin derrière, à la 13e place, on retrouve les Calvadosiens Pierre-Louis Attwell et Maxime Bensa (Vogue avec un Crohn).

Le Havrais Thimoté Polet et le Cherbourgeois Pierrick Letouzé (Zeiss - Weeecycling) passent ce lundi les Canaries, en 21e position. "Le début de la course était assez lent, on a eu pas mal de petits soucis techniques que l'on a su régler. Ce qui est bien, c'est que l'on avance plutôt vite. Enfin on va rentrer dans les vrais alizés !", commente le Cotentinois.

Tout va bien pour Thimoté Polet, enfin sorti de la molle ! - Team Zeiss

Bientôt en short !

Le Calvadosien Fabien Delahaye, sur Legallais (24e) est revenu en course après une réparation express à Cascais, au Portugal, mais il doit contourner un anticyclone qui lui barre la route.

Les Manchois Alexis Loison et Nicolas Jossier (La Manche Evidence Nautique, 25e) ont pu reprendre la mer, après une escale en Corogne pour soigner le poignet du premier. "On est enfin dans les alizés, on a trouvé du vent après avoir passé deux jours à chercher le moindre souffle d'air au nord de Madère", explique Nicolas Jossier. Après les tempêtes de l'Atlantique, place à la chaleur des tropiques : "On a commencé à enlever les cirés, on n'est pas encore en short mais cela ne devrait pas tarder !"

Alexis Loison et Nicolas Jossier vont retirer les cirés et privilégier les shorts ! - La Manche - Evidence Nautique

Enfin, plus au nord-ouest, on retrouve le Rouennais Stéphane Hunot, à la 22e place, sur Vogue le monde, et le Havrais Paul Brandel, sur Eden Park, en 27e position.

Les premiers Class 40 sont attendus à partir du mercredi 22 novembre à Fort-de-France.

Plusieurs Normands ont par ailleurs été contraints d'abandonner, en Class 40 : les Havrais Renaud Courbon et François Champion (The Seacleaners - Univerre - ENSM), le Manchois Marc Lepesqueux (Curium) ou encore le Havrais Jérôme Ragimbeau (Rêve à perte de vue).