Sud-Manche. Un jeune artiste d'Avranches dans une émission de télévision

Sous son nom de scène Cobalt, un jeune chanteur originaire d'Avranches participe ce mardi 14 novembre à l'émission de télé La France à un incroyable talent, sur M6. Le jeune homme, âgé de 25 ans, va interpréter l'une de ses chansons, repérée sur les réseaux sociaux par la production de l'émission.

Le jeune artiste compose et écrit depuis ses 15 ans. Stressé au moment de l'enregistrement de l'émission, il savoure cette chance et cette opportunité d'être vu par plus de 3 millions de téléspectateurs.

Cobalt Impossible de lire le son.

L'audition de Cobalt est à découvrir ce mardi 14 novembre, devant le jury de La France à un incroyable talent sur M6, à partir de 21h10. On saura alors si le jeune artiste manchois va poursuivre l'aventure, avant que ne sorte un premier EP en février prochain.