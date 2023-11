Caen. Une substance interdite depuis 2020 détectée dans l'eau du robinet

"Il s'agit d'un phénomène national", selon le syndicat Eau du bassin caennais. Ce dernier annonce, lundi 13 novembre, que la présence d'un métabolite de pesticides, du chlorothalonil, a été détectée sur l'ensemble de l'eau qu'il distribue. Le fongicide est interdit d'utilisation en France depuis 2020, et plus commercialisé depuis.

Les dangers ne sont pas connus

Pour le moment, les effets sur la santé ne sont pas connus. Les autorités sanitaires ont lancé des études pour les connaître. De ce fait, aucune restriction n'est en vigueur concernant la présence de ce chlorothalonil dans l'eau du robinet. "Ces molécules n'entrent pas dans le champ des substances soumises à une teneur sanitaire maximale, et donc à des restrictions d'usage", poursuit le syndicat Eau du bassin caennais. Le résultat des études est attendu pour le début de l'année prochaine.

Certains secteurs, dans Caen et au nord, comme Saint-Contest, Rots ou Thaon, sont concernés par une teneur supérieure à trois microgrammes par litre. "Des actions de court, moyen et long terme sont nécessaires pour réduire ces concentrations et revenir dans un cadre de conformité ; c'est pourquoi le syndicat Eau du bassin caennais travaille actuellement à la mise en œuvre d'un plan d'actions, en lien avec les services de l'Etat, l'Agence régionale de santé et l'Agence de l'eau."