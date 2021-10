L'association : Âme d’acteur

Sous la houlette de Stéphanie Jue, ancienne élève des cours Florent, des élèves de 20 à 50 ans, débutants ou confirmés montent sur scène pour devenir professionnels ou tout simplement être plus à l’aise devant un public. Les cours se déroulent le lundi en atelier permanent, de 20h15 à 22 h, et le mardi en cours à la carte, de 18 h à 19h30, salle Saint-Nicaise. Comptant une trentaine de participants, l’association organise des sorties pour des spectacles et des pièces de théâtre, toujours à la recherche d’expériences et de bons conseils.

“Mon objectif est de faire découvrir tous les types de théâtre à mes élèves à la fois à Rouen mais aussi à Paris” explique Stéphanie Jue. Des stages sont également proposés le week-end, au tarif de 90€, derrière les caméras de la future chaîne de télévision, La Chaîne Normande (LCN), avec qui l’association compte collaborer une fois l’installation de cette dernière terminée. Pour les cours de théatre, décontraction et bonne humeur sont de rigueur.

Pratique. Âme d’acteur, Salle Saint-Nicaise, 18 rue Poussin. Tél. 06 18 98 83 52.