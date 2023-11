Caen. Un week-end pour ravir vos papilles au Croq'Festival

La gastronomie est mise à l'honneur à Caen. Vous aurez trois jours pour profiter du Croq'Festival : vendredi 17 de 17h à 22h, samedi 18 de 11h à 20h30, et dimanche 19 novembre de 10h à 17h. En plus d'émoustiller vos papilles, l'événement prend place dans le très beau cadre de l'Abbaye aux Hommes. Plusieurs groupes se succéderont pour y assurer l'ambiance musicale.

2 euros pour une bouchée

Pas moins de 25 chefs locaux sont sur place, l'occasion de multiplier les découvertes et les expériences culinaires. Sur place ou à emporter, sucré ou salé, à vous de choisir. Ces bouchées à deux euros sont disponibles au moment du brunch, du déjeuner, du goûter et de l'apéritif. Bref, tout le temps !

La Halle gourmande

La Halle occupe une grande partie de l'hôtel de ville, s'étalant dans le cloître, le scriptorium et le réfectoire. C'est en effet un grand marché de produits frais et locaux qui vous y attend tout au long du week-end. Chocolat, cidre, tripes à la mode de Caen, poisson, tout y est ! Le lycée hôtelier François-Rabelais tiendra également un stand pour lutter contre la mucoviscidose.

Le Village normand

Sur l'esplanade de l'hôtel de ville, la Normandie et son terroir sont à l'honneur. La pomme, produit phare de la région, sera déclinée en divers cocktails. En plus d'un marché artisanal, vous pourrez découvrir d'anciens outils agricoles et techniques de brassage. Des animations sont prévues pour tous, depuis la dégustation de fromages à l'aveugle jusqu'à la petite ferme pédagogique.

Le concours interquartiers

Le festival met les Caennais à contribution ! Depuis septembre, un concours oppose les meilleurs cuisiniers amateurs de chaque quartier. La finale a lieu le vendredi 17 novembre, de 18h30 à 20h30 dans le cloître de l'hôtel de ville. Ce n'est pas tout, vous pourrez participer à de nombreux ateliers : art floral, œnologie, cocktails, confection de verrines, etc.

Pratique. Infos et programme dans son intégralité sur caen.fr/evenement/croqfestival