Manche. Plusieurs blessés graves après des accidents de la circulation

Divers accidents graves se sont produits mercredi 7 novembre dans la Manche : trois sorties de route pour une raison inexpliquée et une collision entre une voiture et un deux-roues.

Deux conducteurs ont d'abord été grièvement blessés après une sortie de route pour l'un peu avant 10h sur la départementale 222, lieu-dit Crasville, à Teurthéville-Hague, et pour l'autre vers 16h au lieu-dit La Percherie (D911), à Tirepied. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux les plus proches.

Une voiture percute un muret

Autre accident vers 19h30, une femme âgée de 24 ans et un adolescent de 12 ans légèrement blessés après une sortie de route avenue Côte des Isles aux Pieux, ont été évacués vers l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Le véhicule a percuté de plein fouet un muret. L'intervention a mobilisé au moins 11 sapeurs-pompiers des centres de secours de Bricquebec et des Pieux. Enfin, peu après 20h, le pilote d'un deux-roues âgé de 17 ans a été grièvement blessé après une collision avec une voiture route de Torigni à Condé-sur-Vire. Une dizaine de pompiers de Saint-Lô et Torigni-sur-Vire sont intervenus.