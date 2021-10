SOS Main, l'urgence au millimètre près

A sa création, il y a onze ans, il n’était que trois chirurgiens. Ils sont onze aujourd’hui. “Pour pouvoir travailler au sein de SOS Main, il faut être chirurgien orthopédiste ou plasticien avec deux compétences supplémentaires : un diplôme universitaire de chirurgie de la main ainsi qu’un diplôme de micro-chirurgie”, détaille le professeur Auquit-Auckbur, membre de SOS Mains. Le chemin est long avant de pouvoir intégrer ces équipes. “Pour former un chirurgien de la main, il faut dix ans de formation et au moins deux ans de pratique.”

Un travail d’équipe

“Nous intervenons sur des traumatismes mais également sur tout ce qui touche à la chirurgie de la main : le canaux carpiens, l’arthrose, les tendinites...” C’est un véritable travail d’orfèvre qui demande une précision extrême pour ces couturiers du microscopique.

Pour réimplanter un doigt, par exemple, il ne suffit pas de recoudre la peau. “Nous n’avons que six heures pour le réimplanter. Nous devons suturer toutes les artères une à une pour permettre une bonne circulation du sang dans le membre réimplanté. Sur une artère mesurant un millimètre de diamètre, nous faisons six points.” Ce travail de chirurgie ne pourrait donner de bons résultats sans la surveillance continuelle assurée par les infirmières après les opérations.

Les traumatismes de la main ne cessent d’affluer au CHU. Les urgences reçoivent au moins dix cas par jour, et SOS Main opère deux à trois patients quotidiennement. “La main est aux premières loges en cas d’accident et les gens n’y font pas suffisamment attention”, souligne le Professeur Auquit-Auckbur. C’est pourquoi SOS Main a également un rôle de prévention. Des formations sont organisées pour indiquer aux ouvriers comment se protéger et comment réagir en cas d’accident. “Même lorsqu’une coupure semble superficielle, elle peut avoir touché un élément important dans la main, qui est riche en vaisseaux, nerfs et tendons. Il vaut mieux consulter pour en être sûr.”