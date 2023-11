[Photos] Manche. Tempête Ciaran : paysagistes et élagueurs sur le pied de guerre pour enlever les arbres

Ils sont mobilisés le jour et même la nuit depuis le passage de la tempête Ciaran jeudi 2 novembre dans la Manche. Elagueurs, jardiniers, paysagistes et spécialistes de l'enlèvement d'arbres sont sur le pied de guerre pour enlever les milliers d'arbres tombés. C'est le cas de Tony Vivier, jardinier, paysagiste et élagueur installé à Gouville-sur-Mer.

Les urgences : des arbres tombés sur maisons ou en mauvaise posture proche des habitations.

Ces entreprises d'élagage sont aidées par les agents des services techniques des communes impactées par la tempête, les sapeurs-pompiers et la Sécurité civile.

Priorité aux urgences

Le professionnel multiplie les rendez-vous sur la côte ouest de la Manche pour des devis auprès des habitants impactés par des chutes d'arbres. La priorité est donnée aux urgences : des arbres tombés sur les bâtiments ou ceux en mauvaise posture proches des habitations. Tony Vivier a à sa disposition trois équipes de deux élagueurs : "Avec la tempête Ciaran, nous avons passé un cap supérieur, beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes et les maisons, avec de nombreuses toitures arrachées, beaucoup de fils électriques au sol..."

Un salarié de TJM Vivier intervenant sur la côte ouest de la Manche.

Les chantiers classiques stoppés

Tony Vivier a beaucoup de rendez-vous en urgence : "Tous nos chantiers sont mis en stand-by, on privilégie les arbres qui sont tombés." La gendarmerie, les pompiers, les mairies ont réquisitionné les professionnels comme TJM Vivier.