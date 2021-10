Le Conseil général de Seine-Maritime a dépensé 1,735 millions d’euros pour restructurer les quelques 750 m2 des lieux. Le bâtiment regroupe le pôle scientifique, technologique et artistique et est désormais accessible aux handicapés.

L’ancien local ne répondait plus aux normes pour personnes à mobilité réduite, ni à celles de sécurité incendie.