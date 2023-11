Normandie. Un label musical ambitieux né à Rouen

Fred Nemo, Sarah Bel ou Lux Ornot, ces noms ne vous disent peut-être pas grand-chose pour le moment, mais Normania a bien l'intention de les propulser sur le devant de la scène. Ce sont les trois premiers artistes signés sur le label de Robin Pellerin et de son associé Aurélien Delauné. Les trois talents se sont produits au théâtre de l'Almendra, jeudi 26 et vendredi 27 octobre, comme une sorte de rampe de lancement pour le label Normania, créé en juillet dernier mais en gestation depuis plus d'un an maintenant. "Après la vente de ma maison, je voulais investir dans un studio de répétition et d'enregistrement", se souvient le président de Normania, nouveau dans le milieu artistique, lui qui a connu une première carrière militaire. D'un studio, le Normand imagine ensuite la création d'un label professionnalisant pour les artistes de Rouen et de la région. "A Paris, c'est complètement saturé de labels, ici à Rouen, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'offres dans ce domaine."

Vers des contrats 360 ?

Normania, c'est une identité musicale déjà bien définie : "pop-rock, rock alternatif, rock indépendant, indie-pop, la funk également". La musique électronique se fait également une place avec un quatrième artiste, Mesta, qui gravite autour du label. Pour structurer ses artistes, Normania veut tabler, à terme, sur les contrats 360, c'est-à-dire le développement de l'artiste de A à Z, de la production, en passant par l'édition, la distribution, la création de clips musicaux et l'organisation de spectacles. Un pari ambitieux pour une petite structure. "Même carrément ambitieux… C'est une vision", tempère Robin Pellerin, qui veut appuyer davantage sur l'organisation des concerts. "Pour maintenir les artistes dans l'intermittence du spectacle, il faut des cachets, il faut des représentations, c'est le moteur."