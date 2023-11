Rouen. Le festival du livre de jeunesse donne le goût de la lecture aux enfants

Avec cette année pour thème le cirque en référence au dernier ouvrage publié par l'invité d'honneur Barroux, le festival du livre de jeunesse se décline du 10 au 12 novembre par le biais de diverses animations. Au programme : rencontres avec les auteurs, conférences, expositions, spectacles et ateliers ludiques et créatifs. Barroux, illustrateur de presse et de jeunesse, a été choisi comme parrain de cette édition pour son univers coloré et fantaisiste qui lui a déjà valu plusieurs récompenses. Son dernier album, Un éléphant dans un chapeau, a été édité chez Motus, une maison d'édition locale qui sera d'ailleurs présente lors de l'évènement. Le festival met toujours à l'honneur les talents locaux. Illustrateurs et maisons d'édition se retrouvent pour l'occasion. Le temps de cet événement, il est tout à fait possible de se procurer des ouvrages mais c'est aussi l'occasion d'aborder le livre sous l'angle du divertissement et de l'amusement.

Pratique. Du 10 au 12 novembre à la halle aux Toiles. 0 à 3€. lismoilesmots.fr