Seine-Maritime. Plusieurs sites départementaux boisés fermés après la tempête Ciaran

L'annonce est tombée vendredi 3 novembre après le passage de la tempête Ciaran. Plusieurs sites seinomarins boisés resteront fermés samedi 4 novembre.

Une fermeture pour anticiper de nouvelles intempéries

Au regard des sols détrempés après le passage de la tempête Ciaran, et par anticipation de nouvelles intempéries annoncées samedi 4 novembre, "l'accès aux sites départementaux boisés sera interdit", a indiqué le Département de Seine-Maritime. Ainsi, l'abbaye de Jumièges, les jardins de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville et le parc de Clères seront totalement fermés au public. Toutefois, le musée Victor-Hugo – maison Vacquerie et le musée des Traditions et arts normands de Martainville resteront ouverts avec un accès limité et une interdiction d'aller dans les parcs et jardins. "Seul le théâtre romain de Lillebonne restera ouvert sans restriction", poursuit le département.