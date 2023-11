Rouen. Salon gourmand au Parc expo : la gastronomie à l'honneur

En attendant les fêtes, pour se mettre l'eau à la bouche et commencer les emplettes, rien ne vaut de flâner au Salon gourmand et de se laisser tenter par les divers produits du terroir proposés par les producteurs et artisans. Cette année, 280 exposants sont réunis au Parc-expo. Les stands sont divisés en trois secteurs : chocolat et confiserie, vin et terroir et Beerdays, le salon de la bière étant désormais partie intégrante de ce salon gourmand. On y rencontre près d'une cinquantaine de brasseurs de tous horizons et foison de méthodes, d'ingrédients et de recettes originales. Le salon est aussi le lieu où s'initier aux accords mets et vin, via des ateliers encadrés par des professionnels. Parmi les stars de cette édition, François Pajot, sommelier, ou encore Cyril Hubert, biérologue, ainsi que de nombreux chefs du réseau des villes créatives instauré par l'Unesco, invités dans le cadre du label accordé à la Ville de Rouen.

Pratique. Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre. Parc expo de Rouen. 0 à 8€. salongourmandrouen.com