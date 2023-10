Rouen. Quatre artistes retenus pour la future œuvre "Gisèle Halimi" 

La station de métro rouennaise a déjà été rebaptisée "Palais de Justice – Gisèle Halimi", en hommage à cette avocate féministe et militante des droits de l'homme décédée en 2020. La Ville veut maintenant lui consacrer une œuvre d'art. Cette dernière doit trôner sur la place du Maréchal Foch, près du palais de justice. Un appel à candidatures a été lancé en juillet.

Quatre artistes, parmi 48 dossiers présentés, ont été ainsi retenus par la Ville dans le cadre d'une phase de présélection. Il s'agit de Magali Desbazeille, Marianne Mispelaëre, Robert Milin, et Katia Kameli. Aucun n'est Rouennais. Tous sont originaires de Paris et de sa périphérie ou de Dijon. Le choix du projet est prévu pour la fin du mois de mars 2024 et une exposition des quatre études de préfiguration réalisées sera consultable courant avril. Un jury composé du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, de 12 habitants membres de l'assemblée citoyenne et de 12 personnes - élus, agents publics et personnalités de l'art contemporain - sera chargé de déterminer le lauréat.